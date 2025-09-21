Franci Kek: »Ulica je najboljše delovno mesto« (Suzy)

VSESTRANSKI USTVARJALEC

Ni ga treba podrobno predstavljati, saj se je preizkusil v različnih poklicih in vlogah – in zagotovo smo si ga zapomnili vsaj po eni. Slovenski mojster skritih kamer se kmalu podaja novim dogodivščinam naproti, in sicer se bo 23. septembra znašel v družbi izvrstnih komikov. Takrat bo luč sveta v Narodnem domu Maribor ugledala predstava Penziči, v kateri bo ob Vinku Šimeku, Borisu Kobalu in Boštjanu Megliču - Peški spregovoril brez dlake na jeziku. Ikone slovenske komedije imajo namreč veliko povedati, Dolenjec z velikim ustvarjalnim potencialom pa se bo prvič znašel vlogi stand up ...