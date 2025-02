Foto utrinki z Eme! Šov, čustva in predvidljivi zmagovalec (Suzy)

Spektakularni glasbeni večer je prepletal osebne zgodbe, energije in raznolike glasbene sloge. Dvanajst vrhunskih izvajalcev se je potegovalo za prestižno vstopnico na Pesem Evrovizije 2025, ki bo maja v švicarskem Baslu.

Po napetem glasovanju je Slovenija izbrala svojega predstavnika – Klemena Slakonjo, ki je s svojo balado How Much Time Do We Have Left prepričal občinstvo. Drugo mesto je spet osvojila July Jones, ki se je na Emo vrnila po drugem mestu leta 2022.

S pesmijo New Religion je ciljala na zmago in pripravila dober šov, a morala priznati premoč. Posebno pozornost je pritegnila tudi Astrid & The Scandals s feministično punk skladbo Touche in bila zagotovo najbolj opazna tekmovalka v zeleni sobi, saj je v dogajanju uživala vsako sekundo in sotekmovalcem delila cvetje.

Ema se je tako vrnila v velikem slogu, pikri komentarji, ki jo spremljajo z vseh strani, tudi.

Ana Grdadolnik, ki smo jo vzljubili na Talentih, in Trine Slabe, Korošica, ki z družino že desetletje živi v ZDA, trenutno pa študira na Nizozemskem.

Šarmantni Jon Vitezič je navdušil predvsem tuje žirante, Zvezdana Novaković je na Emo vrnila stari dobri etno.

Sotekmovalka Astrid je po tekmovanju konkurente razveselila z belimi vrtnicami.

Objem, za katerega si je voditelj Štras vzel kar nekaj časa. Tesno je stisnil drugouvrščeno July Jones.

Aleksej Ivačič Kolar, PolarAce, je zaradi evrovizijskih pravil nastopil brez svojega pasjega spremljevalca, border collieja Polarisa.

Ležerno in neobremenjeno je dogajanje v zeleni sobi spremljal Mariborčan Žan Videc, zmagovalec Melodij morja in sonca.

Filip Vidušin iz LPS in Lea Sirk svojo evrovizijsko izkušnjo že imata, Urban Koritnik iz Jet Black Diamonds pa je prijetno osvežil njun nastop s klasiko Tih deževen dan.