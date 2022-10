Florence Maria Bratuž: Varnost moramo čutiti v sebi

Začela je z delom v družinskem podjetju, ki so ga po 33 letih prodali. Pri novem lastniku je bila naenkrat enakovredna sodelavcem in videla, kakšno škodo lahko naredijo nezadovoljni zaposleni. »Lastniki o tem niso ničesar vedeli, ker med njimi ni bilo pristne komunikacije, zavedanja, da so na isti ladji,« pravi. »Čeprav so bili med zaposlenimi strokovnjaki, vodstvo ni znalo izkoristiti tega potenciala, celo ogrožene so se počutili.« Zato si je poiskala novo službo, kjer se je žal ponovila enaka medosebna dinamika. Nato sta stres in izčrpanost naredila svoje in pred 12 ...