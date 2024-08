Florence Maria Bratuž: Ko nagovarjamo svojo nemoč, postajamo vedno bolj močni (Suzy)

Pred 14 leti je zaradi preobremenjenosti in izčrpanosti doživela kolaps. Vedela je, da ji telo nekaj sporoča. Okoliščine so jo prisilile, da se je začela bolj poslušati ter si pomagati s tehniko prisotnosti Michaela Browna za predelovanje čustvene stiske, ki jo je v več kot desetletni praksi nadgradila in jo imenuje metoda 3D Re-Live.