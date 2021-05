Fit v poletje: čas je za rdečo in živo hrano

Živa hrana krepi srce

Še več receptov izveste v programu 30 dni prehrane za srce Fit v poletje, kjer se boste naučili pravih kombinacij ter preprostih in hitrih receptov za poletni čas. Začenja se 17. 5.

Prijave na: www.apolonijainfinity.com/prehrana-za-srce.

Quiche s špinačo in paradižniki

Testo

*150 g čičerikine moke

*sol

*100 g hladnega masla

*2–3 žlice hladne vode

Nadev

*2 jedilni žlici masla

*češnjevi paradižniki, narezani na polovičko

*sol, poper

*timijan, origano, bazilika

*svilnat tofu

*mlada špinača

Priprava

V posodi zgnetemo moko, sol, maslo in na koncu še hladno vodo. Testo zavijemo v folijo in ga za 30–60 minut postavimo v hladilnik. Razvaljamo ga in položimo na pekač. Nekajkrat ga prebodemo z vilicami, nanj lahko položimo tudi peki papir in ga obtežimo s suhim fižolom, a ni nujno. Pečemo 15–20 minut na 180–200 stopinj, papir odstranimo in pečemo še pet minut.

V ponvi segrejemo malo olja in na njem podušimo špinačo. Ko se zmehča, jo med občasnim mešanjem pražimo še tako dolgo, da povre večina tekočine, ki jo je izločila med dušenjem.

Ohlajeno špinačo z rokami dobro ožamemo in jo dodamo v skledo s timijanom, poprom in soljo ter dodamo svilnat tofu in nadev dobro premešamo. Stresemo ga v pekač. Po vrhu razporedimo polovičke paradižnika. Začinimo z malo mletega popra in origana in pečemo približno 35–45 minut, da se lepo zlato rjavo zapeče. Pustimo zunaj 10 minut, da se malce ohladi, in ga okrasimo s svežo baziliko.

Ne čakajmo na zadnji trenutek in hitre diete, ki nas bodo spravljale v stres ter nezdravo delovale na naše telo. Raje stopimo fit v poletje zdravo z naravo in načeli tradicionalne kitajske medicine.Po tradicionalni kitajski medicini (*TKM) poletje traja od maja do avgusta – in to je čas srca. Srce ima rado smeh, dotik, druženje in ni naključje, da imamo ravno v tem obdobju dopuste in počitnice. Vprašajmo se, kaj imamo srčno radi? Sprehodi, narava, vrtičkanje, branje ... Zato si zdaj vzemimo čas zase, za prijatelje, druženje, zabavo … In pustimo stres pred vrati.Poleti jejmo vsaj 50 odstotkov večsurove, žive hrane. S kuhanjem uničimo encime za prebavo, ki jih ima zelenjava v sebi, in jo zato težje prebavimo. Po nepravilnih kombinacijah in pretežki hrani smo utrujeni, saj ima telo težjo nalogo prebaviti to obilno in neživo hrano ... Hrana, ki je živa, ima v sebi vodo in vse potrebne minerale ter vitamine, ki jih naše telo potrebuje. Kaj je živa hrana? Idealna je domača zelenjava, ki jo odrežemo na vrtu in takoj pojemo, dlje ko je odrezana, bolj neživa postaja in deleži vode, vitaminov in mineralov v njej se manjšajo.Barva srca je rdeča in njen element je ogenj. Torej je treba vnašati vodo, da telo ohlajamo. Tudi s hrano, kar pa ne pomeni, da jo jemo hladno in ledeno. Zdaj je čas za rdečo barvo in vso hrano, ki ima v sebi veliko vode: paradižniki, lubenice, jagode, jagodičevje, češnje, kumare, zelene bučke, stročji fižol, solate, melone, ananas, breskve … Ta hrana ureja prebavo in krepi zdravje.Naši možgani bolje delujejo, ko je naš želodec prazen, in z živo hrano se proces prebavljanja zelo skrajša, saj se prej asimilira in postane del nas, naša energija.naj bodo sveže sadje in/ali smutiji. Sestavine za zeleni smuti naj bodo:voda, ena zelenolistnata zelenjava (npr. kodrolistnati ohrovt, špinača, blitva, zelenje korenja), ena do dve vrsti sadja (npr. jabolko in jagodičevje) in neka zdrava maščoba (npr. čija semena, sveže mleta lanena moka, konopljina semena). Lahko dodamo še limono, stebelno zeleno ali peteršilj.imejmo eno do dve vrsti sadja, zelenjavne zvitke, solato, korenček, zeleno, ki jih namakamo v tzatziki, pripravljen iz kokosovega jogurta, kumar in drobnjaka.naj vsebuje vedno solato in zelenjavo. Polnovredna rastlinska prehrana je tudi najbolj alkalna za naše telo in nas torej ne zakisa.Poleti se izogibajmo mokam (kruh, testenine), kavi, mlečnim izdelkom in svinjskemu ter rdečemu mesu. Raje posegajmo po ribah in lažjem mesu, ki naj bodo na krožniku maksimalno petkrat na mesec.Za naše srce je dobra tudi čokolada, a seveda v zmernih količinah. Naj bo samostojen obrok in iz zdravih sestavin, ne s palmino ali kokosovo maščobo.naj ne bo prepozen (optimalno je do 18. ure) in naj bo lahek, s čim manj sestavinami, da lahko telo hitreje opravi proces prebavljanja. Lahko je le zelenjavni ali naj vsebuje ribo in zelenjavo, morda riž, kvinojo, ajdovo kašo, polento z zelenjavo. Prej ko boste nehali jesti, bolj se bo lahko telo regeneriralo. S hrano namreč dajemo telesu navodila, po katerih deluje.Voda je zelo pomembna, 72 odstotkov našega telesa sestavlja in jo sproti porabljamo za delovanje, prebavo, govorjenje, potenje … Voda ima spomin in nosi v sebi informacije. Zato pazimo, kakšno pijemo, informirajmo jo s pomočjo vrča, v katerem voda nekaj časa stoji in se ji izbriše spomin poti, po kateri je prišla do nas, naše hiše ... Ne pijmo ledene vode, saj jo mora naše telo segreti in s tem telo segrevamo, ne hladimo.Zelo priporočam limonado sobne temperature ali mlačno vodo z malce limone, ki ji lahko dodamo meto/baziliko/rožmarin ali ingver, morda sadje. Ingverjeva limonada je odlična za čiščenje limfe, če imate težave z zatekanjem nog, naj bo ta pijača vsak dan na vašem meniju.Predvsem pa delujmo preventivno in jejmo ter pijmo zavestno in se zahvalimo zemlji za vsak kozarec vode, za vsak košček žive hrane, ki ga vnesemo v svoje telo.Apolonija Infinity of ChiCertificirana osebna svetovalka tradicionalne kitajske medicine, II. stopnjawww.apolonijainfinity.com