Finale SPV zadnji hip odpovedali

Ansambel Dolenjskih 5. FOTO: arhiv RTV in facebook

Ko smo že mislili, da bo ustvarjalcem oddaje Slovenski pozdrav, ki se s koncem leta poslavlja, ob upoštevanju strogih omejitvenih ukrepov uspelo spraviti pod streho vsaj 24. festival Slovenska polka in valček (SPV), je številne kot strela z jasnega užalostilo sporočilo odgovornega urednika razvedrilnega programa TV Slovenija.je že nekaj dni pred razglasitvijo epidemije dejal, da zaradi ukrepov, povezanih z zajezitvijo širjenja koronavirusa, odpovedujejo izvedbo festivala SPV, katerega finale je bil predviden v petek, 23. oktobra, in bi ga izvedli v neposrednem televizijskem prenosu.V prejšnji številki revije Suzy smo že predstavili sedem finalistov, uveljavljenih ansamblov, ki jih je RTV povabila k sodelovanju, zato je prav da tokrat kljub odpovedi festivala predstavimo še šest ansamblov nove generacije. Ti so si nastop priborili z nastopi v oddajah, ki jih je vse od pomladi prav tako krojila epidemiološka situacija. Snemanje oddaj so morali namreč prekiniti že marca, nove dele so snemali od junija do konca poletja, po televiziji pa smo si jih lahko ogledali vse do preteklega petka. Prav zato, ker gre za mlade ansamble, ki so si vstopnico v finale priborili in pri tem šli skozi več rešet, je prav, da tudi njim namenimo nekaj pozornosti. Ansambel Opoj je za to priložnost posnel in predstavil valček Nazaj za pol stoletja avtorjevin, Špadni fantje pa so v zakladnico prispevali nov valček Tvoje ljubezni dotik avtorjevin. Ansambel Zadetek je strokovno in medijsko žirijo prepričal z valčkom Zadnji poljub, ki ga je ustvaril vodja ansambla, S.O.S. kvintet pa s polko Narišem sonce, za katero je melodijo napisal njihov član, besedilo pa je delo. Raubarji so stavili na zmago z živahno polko Tako posebna, ki jo je ustvaril vodja in harmonikar, Ansambel Dolenjskih 5 pa s polko Zate avtorjevin. Kot rečeno, bi se jim v finalu pridružilo še sedem uveljavljenih ansamblov s svojimi polkami in predvsem valčki. Zadnjih bi predstavili osem, polke pa bi bile letos v manjšini, saj bi jih skupno slišali le pet. Katera med polkami in kateri valček bi bila najlepša, žal ne bomo izvedeli. Prav tako še ni znano, kakšna bo nadaljnja usoda festivala Slovenska polka in valček.