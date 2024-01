Filmski zvezdnik o svoji ženi govori le v presežnikih

Tam je najprej dejal, da je zelo vesel, da vidi, kako se industrija razvija, zaradi česar v njej dobivajo priložnosti ljudje, ki jih na začetku njegove kariere zagotovo ne bi.

»Da sem tu, se imam zahvaliti kombinaciji sreče in dela izjemnih piscev, režiserjev in filmskih ustvarjalcev,« je prepričan.

»Rad bi se zahvalil tudi ženi Calisti Flockhart, ki mi nudi podporo, kadar jo potrebujem. In potrebujem veliko podpore.«

Ob omembi njunega zakona so se obema zasolzile oči. Zaljubljenca sta skupaj že več kot dvajset let, in čeprav sta se sprva oboževalcem zdela nenavaden par, saj je 81-letnik kar 22 let starejši od igralke, ki jo najbolje poznamo iz nadaljevanke Ally McBeal, sta dokazala, da je njuna ljubezen globoka in resnična.

Posvojil je tudi njenega sina Liama, ki ga je sama posvojila leta 2001, ko se s Fordom še nista poznala, in vse od tedaj filmski veljak o ženski, s katero se je poročil leta 2010, govori le v presežnikih.