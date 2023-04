Filip Flisar spet ljubi: njegovo srce je ogrela Sara

Za vsakim dežjem enkrat posije sonce, o čemer se je že večkrat v življenju prepričal nekdanji smučar prostega sloga Filip Flisar, ki se je po številnih poškodbah in koncu športne kariere podal v različne kulinarične podvige. Sukanje okrog štedilnika mu že od nekdaj predstavlja veliko veselje, zato ne preseneča, da se je nedavno lotil novega poslovnega izziva in v svet poslal pohorsko šunko. Ta zgodba pa zanj ne bi bila tako posebna brez izjemne ženske, ki je na predstavitvi svoje mesne poslastice v Mariboru sicer ni izpostavljal, jo je pa prvič pokazal na velikem prvem festivalu štajerskih vin Best of Štajerska v Ljubljani, kjer sta obiskovalcem ponujala zalogaje Filipove šunke.

V razmerju z Moniko Vuk se mu je leta 2018 rodila hči Sofia.

Gre za simpatično temnolasko Saro Domajnko, ki slovenski javnosti ni ravno neznana, saj je nekdanja deskarka na snegu, ki je od Filipa mlajša sedem let, nazadnje pa je v svetovnem pokalu nastopala leta 2015. Podrobnosti njune ljubezenske zgodbe ostajajo zavite v tančico skrivnosti. Očitno bo še nekaj časa ostalo tako, saj je športnik povedal, da o svojem razmerju ne bo razglabljal s predstavniki sedme sile. Leta 2021 se je razšel z Moniko Vuk, s katero ima hčer Sofio, za sabo pa ima kar nekaj grenkih izkušenj, zato se je tokrat odločil, da bo o srčnih zadevah raje molčal.