Filip Flisar se norčuje iz vplivnic

Upokojeni smučar prostega sloga in dolga leta najbolj znani brkač na slovenski športni sceni Filip Flisar prizna, da je človek brez dlake na jeziku. V pogovorih s predstavniki sedme sile je nemalokrat odkrito govoril o vsem, kar mu je ležalo na duši, pogosto pa je iskren tudi na svojem profilu na instagramu.

Nedavno je tam objavil fotografijo z našobljenimi ustnicami v slogu vplivnic in pripisal, da »se počuti luštno, a da bo mogoče fotografijo pozneje izbrisal«. Zabavnega posnetka Flisar ni umaknil, se pa je s tem odkrito ponorčeval iz vplivnic na družabnih omrežjih, ki s svojimi nasveti, objavami in modrovanjem na vseh koncih in krajih modne in kozmetične industrije ženskam svetujejo, kako ostati mladostne in lepe do konca svojih dni.