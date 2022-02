Festivali v rokah izkušenih voditeljev (FOTO)

Voditelji so tisti, ki imajo v rokah vse niti festivalskega ali koncertnega dogajanja. Kljub epidemiji so organizatorji lani pripravili tri tekmovalne festivale, dva pa sta se prelevila v revijo najboljših. Na Polzeli pa jim je uspelo organizirati koncert Ansambla Braneta Klavžarja, ki je praznoval 40. obletnico, na katerem je bila gostja tudi Darja Švajger.

Tjaša Hrobat se je ustalila na Števerjanskem festivalu v Italiji.

Po nekaj letih smo v vlogi povezovalca tam videli in slišali nekdanjega radijskega in televizijskega napovedovalca Janeza Dolinarja, ki je sicer že nekaj let v zasluženem pokoju.

Kot je razkril za revijo Suzy, je na Polzeli na oder stopil po več letih, ker ima s klavžarji od nekdaj poseben odnos. »Njihove pesmi božajo, besedila so čudovita in imajo neko zgodbo. S klavžarji sem bil že ob njihovi 20. in 30. obletnici in vedno je bilo lepo, tako kot tokrat. Sem pa ob slovesu zbranemu občinstvu rekel, da se z veseljem vračam nazaj v pokoj, kjer uživam v družbi vnukinj Ronje in Nane Ame ter dobri dve leti starega vnuka Luna, ki so pravi sončki,« nam je zaupal Dolinar.

Janez Dolinar je vodil koncert ob 40. obletnici Ansambla Braneta Klavžarja.

Prvi festival narodno-zabavne glasbe je bil lani junija 29. Vurberški festival, ki sta ga, tako kot že nekaj let, povezovala Maja Oderlap in Klemen Bunderla. V zamejskem Števerjanju je revijo nekaterih izbranih viž iz preteklih 49. festivalskih let povezovala Tjaša Hrobat, ki je v tej vlogi že nekaj let. Prvič pa se je v vlogi voditeljice 45. festivala Graška Gora poje in igra lani pojavila Darja Gajšek, a tudi ta festival lani ni bil tekmovalnega, temveč revialnega značaja.

Organizatorji so uspešno izpeljali 53. Ptujski festival, na katerem sta vse niti tradicionalno držala v rokah Natalija Škrlec in Marjan Nahberger. Peti festival, ki je bil lani zadnji, jim je uspelo septembra pripraviti pod Pohorjem, v Oplotnici, povezoval pa ga je Andrej Hofer. Na začetku lanskega leta so na TV Slovenija izpeljali 24. festival Slovenska polka in valček, ki bi sicer moral biti že oktobra 2020, a je to preprečil koronavirus. Festival je bil v studiu televizije, vodila pa ga je Darja Gajšek.

Darja Gajšek je povezovala festival Graška Gora poje in igra ter SPV.

Slednja bo povezovala tudi letošnjega, za katerega izbor valčkov poteka v aktualnih oddajah Zimski pozdrav, polke pa bodo izbrali v Poletnem pozdravu. Septembra bo finale SPV, na katerem bomo dobili najlepši valček in najlepšo polko. Upamo, da organizatorji letos ne bodo imeli večjih težav pri organizaciji in da bodo nastope lahko v živo spremljali številni ljubitelji narodno-zabavne glasbe.

Marjan Nahberger in Natalija Škrlec vodita tradicionalni Ptujski festival.