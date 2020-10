Festival SPV na nacionalki: v finalu trinajst ansamblov

V finalu bo sodelovalo trinajst ansamblov, od tega sedem že uveljavljenih, ki so na festivalu Slovenska polka in valček (SPV) v preteklih letih že zmagali. To so Veseli svatje, Vikend, Storžič, Unikat, Roka Žlindre, Naveza in Veseli Dolenjci, ki so jih k sodelovanju povabili. S svojimi polkami in valčki pa so si vstopnico priborili še manj uveljavljeni ansambli 'nove generacije': Dolenjskih 5, Opoj, Raubarji, S.O.S. kvintet, Špadni fantje in Zadetek. Tokrat predstavljamo že uveljavljene. S čutnim valčkom Andreje Črešnar Pungaršek in Matica Supovca Ne rani srca se bodo predstavili člani Ansambla Unikat. Čustven je tudi valček V tvojem objemu se pomirim Ansambla Roka Žlindre, pod katerega sta se kot avtorja podpisala Rok Žlindra in Igor Pirkovič. Zakaj si pustil me je naslov valčka Matjaža in Urše Vlašič, s katerim se bodo predstavili Veseli svatje. Z valčkom Očetova hiša avtorjev Marjana Turka in Mateja Kocjančiča se bodo za naklonjenost komisije in poslušalcev potegovali Veseli Dolenjci, člani Ansambla Vikend pa bodo tokrat predstavili polko z naslovom Dovolj sva mlada, ki sta jo ustvarila Miha Lesjak in Vera Šolinc. Ansambel Naveza se bo predstavil z valčkom Hodil bom za teboj, v katerem sta združila moči Jure Mlinšek in tekstopiska Vera Šolinc. Od že uveljavljenih in večkrat nagrajenih ansamblov na festivalih, tudi SPV, pa bomo videli in slišali še Ansambel Storžič, ki se bo predstavil s polko z naslovom Ti ne veš, pod katero sta se podpisala Klemen Grašič in Janez Hostnik. Vsi izvajalci so za tekmovalne skladbe že posneli tudi videospote, ki so na ogled na portalu youtube.