Kralji in kraljice

Koronacija

Prvega decembra 2019 so v Vuhanu zaznali prvi primer koronavirusa. Konec januarja 2020 so razglasili karanteno. Po mestu so bliskovito zrasle nove bolnišnice, štirideset tisoč zdravstvenih delavcev so pripeljali z vseh koncev Kitajske, prebivalci pa so bili obsojeni na štiri stene svojih domov. Dokumentarec nas popelje v novonastale covid bolnišnice ter približa življenje navadnih ljudi. Lahko civilizacija preživi brez človečnosti?