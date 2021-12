Sedemnajst let je ljubila moža Saša, in ko je nepričakovano umrl, ji je prav peka pomagala na noge. »Z droženjem, s pisanjem in sprehodi sem predelovala njegovo smrt,« pravi. Avtorica treh knjig in dobitnica prestižne nagrade za najboljšo knjigo o kruhu 2019. z veseljem prevzame velik del odgovornosti za krušno revolucijo, ki se je začela v času koronskega zaprtja in še kar traja. Po rodu je iz Prlekije, kjer je z mamo tri leta živela z babico, od tod izvirajo njeni spomini na peko. »Živeli smo na kmetiji, takrat sem spoznala celoten proces od setve, žetve, mlačve do peke, m...