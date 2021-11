Gre za skladbo avtorja Matjaža Pereniča, ki ga je v izvirniku izvajal Brkinski trio, zdaj pa so jo na novo posneli Fehtarji, ki so ocenili, da je po treh živahnih uspešnicah čas, da kavbojke zamenjajo za elegantne obleke, gorenjske gore pa za idilično briško pokrajino.

V zadnjem obdobju so razprodali dva koncerta.

Kot pravijo fantje, so se za prvi čutni valček z naslovom Dišali so tvoji lasje odločili, ker jih je preprosto prepričal in omrežil njihova 'muskontarska' srca. Pesem namreč z zelo preprostimi, a močnimi metaforami opiše čar prve ljubezni in celo tistih skritih, morda prepovedanih ljubezni. In čeprav so tudi ljubezni minljive in nas včasih divji vihar razmeče kot regratove lučke v poletni nevihti, lahko tisti posebni čar ponovno občutimo z lepo pesmijo. Fehtarji verjamejo, da je glasba zdravilo za dušo – ali kot pravi zaključni verz nove pesmi: »Steci v pomlad, ni lepšega kot skupaj držat'!«

Na splošno pa so Fehtarji očitno vse bolj priljubljeni, saj so bili do nedavnega edini, ki so brez težav polnili dvorane. Povsem razprodan je bil njihov koncert v Šenčurju, pa tudi Martinov na Dolenjskem pri Sevnici, kar v času aktualne zdravstvene situacije ni nekaj samoumevnega. Vstopnice za prvi dogodek so pošle v manj kot tednu dni, obiskovalci pa so nad fanti navdušeni, ker jih prepričajo s svojo energijo, z drznim nastopom, predvsem pa s spontanostjo. In prav slednje občutke so želeli doseči na posnetkih na svojem novem in hkrati prvem albumu z naslovom Podeželski rock'n'roll.

Najbolje se počutijo v srajcah in kavbojkah.

»Ozadje nastanka našega albuma je povsem prepleteno z aktualno epidemijo. V času zaprtij smo se Blaž, Domen in jaz srečevali v studiu pri Samu (Kališniku, op. p.) in ustvarjali. Ker nastopov ni bilo, je imela naša ustvarjalnost prosto pot. Izbrali, odigrali in posneli smo pesmi, ki nas navdihujejo. Če smo iskreni, ni bilo pri izbiri pesmi nobene vnaprej postavljene strategije. Sledili smo spontanim idejam in svojim občutkom. Tako so najprej nastale priredbe, potem vsa zgodba okoli našega sestava, nato smo izbrali ime albuma in počasi pomislili, da bi izpeljali še kakšen dogodek, na katerem bi lahko predstavili svoje skladbe,« pove Matic Plevel. Tako je nastal njihov prvi slovenski Trahtar drive in koncert, sledil je Gojzar tanc na Krvavcu, pa konec oktobra razprodan Helou Vin koncert v Šenčurju in Martinovanje na Dolenjskem.

»Vsakič znova nas navduši odziv občinstva. Cenimo njihovo pripadnost in angažiranost. Naša navada je, da skoraj ob vsakem dogodku ljudi spodbudimo, da se na koncert posebej pripravijo. To v praksi pomeni, da jih animiramo, da se na koncert pripeljejo s traktorji, se obujejo v gojzarje ali recimo izdelajo transparente. In naši poslušalci se na te akcije vedno odzovejo. Tako skupaj gradimo zgodbo podeželskega rokenrola, iz česar izhaja tudi ideja za ime albuma,« še povedo fantje, ki obožujejo harmoniko, Slovenijo, našo glasbo, tudi podeželje in slovenske navade in zastopajo vrednote, kot so kreativnost, drznost, prepričljivost, pri glasbeni izvedbi pa vztrajajo pri kakovosti. Hkrati so Fehtarji z mislimi in idejami že v prihodnjem letu.

»Zagotovo si želimo drugo leto ponoviti nekaj dogodkov iz letošnjega leta, hkrati pa se predstaviti po vseh slovenskih pokrajinah. Naše najbolj drzne sanje pa drami ideja velikega koncerta v Ljubljani. O tem pa morda kdaj prihodnjič,« sklenejo fantje.