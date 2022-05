Fehtarji so za podeželski rock'n'roll

Fehtarji so štirje glasbeni prijatelji Matic Plevel, Domen Kovač, Samo Kališnik in Blaž Jenkole, ki jih sicer poznamo iz drugih glasbenih zasedb. Velikokrat so nas presenetili s priredbami in vrhunskimi videospoti zanje. Nič drugače ni z najnovejšo pesmijo Moja Slovenija, v videospotu zanjo pa lahko vidimo vrhunsko slovensko kulinariko z Luko Jezerškom na čelu, odlične in znane glasbenike Nino Pušlar, Jana Plestenjaka in Alfija Nipiča, pa tudi številne mlade gasilce in gasilke ter folkloriste, ob tem pa občudujemo slovenske pokrajine.

Na traktorju napovedujejo 'podeželski rock'n'roll'.

Fehtarji so z ekipo obiskali Gorenjsko, Štajersko, Dolenjsko, Prekmurje in Gorenjsko. Še posebno pa so v videospotu izpostavljene nekatere lokacije, kot sta Šmarna gora in Kongresni trg v Ljubljani, Zlati Grič v Slovenskih Konjicah, grad Otočec, Dvor Jezeršek v Zgornjem Brniku in Marezige na Primorskem, kjer so se družili z Janom Plestenjakom. In tako je nastal res vrhunski izdelek, oplemeniten z odlično melodijo in lepim besedilom, na katero so lahko Fehtarji upravičeno ponosni.

Zagotovo se bo skladba Moja Slovenija kmalu pridružila tistim, ki na portalu youtube štejejo že več milijonov ogledov. Temu ustrezno Fehtarji uspešno razprodajajo koncerte po vsej Sloveniji. Tokrat pa bodo šli še korak dlje in z Mojo Slovenijo napovedujejo dogodek, ki se bo zapisal v zgodovino narodno-zabavne glasbe. Dvajsetega maja bodo namreč z gosti in ljubitelji slovenske glasbe zavzeli Kongresni trg in podeželski rock'n'roll pripeljali v našo prestolnico Ljubljano.

Bili so tudi na Šmarni gori.

Tam bodo priredili zabavo s pesmimi slovenskih glasbenikov. V tem projektu so se sicer Blažu, Samu, Domnu in Maticu pridružili še odličen trobentar Matej Rihter - Riki, klarinetist Thomas Hammerl, ki je avtor melodije, ter baritonist Nejc Merc, v videospotu pa vidimo še dva znana glasbenika, baritonista Aleša Jurmana in klarinetista Gorazda Topolovca.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo peli zgolj slovenske pesmi. »Z izborom skladb in naših glasbenih gostov bomo pokazali, da nas različnost plemeniti ter da je tudi glasba tista, ki nas povezuje v celoto,« pravijo Matic, Domen, Blaž in Samo. In dodajajo, da je slovenska glasba del naše kulturne dediščine, zato je prav, da smo nanjo ponosni, prav tako pa nas naša glasba povezuje tako kot uspehi naših športnikov.

Želijo si, da bi slovenska glasba živela večno, in prav zaradi tega bodo še naprej ustvarjali, skrbeli za dobro voljo ter polko in rock'n'roll širili po Sloveniji! »Srečni, ker tu smo rojeni, slovensko pojemo, hvalnico naši deželi, z domačo muziko,« v pesmi zapojejo Fehtarji. In sklenejo: »Se vid'mo vsi 20. maja u L'ubl'an'!«