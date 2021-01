Februarja bo mamica

»Prihaja

največje darilo!«

Simpatična dvaintridesetletna olimpijska šampionka, ki je pred 12 leti v Pekingu osvojila srebro, se je odločila prav na božič sporočiti najlepšo novico.»Februarja 2021 prihaja največje darilo!« je zapisala ob fotografijah z božične družinske večerje, na kateri je praznovala skupaj s srčnim izbrancemin svojimi starši,in. Nekdanja plavalka je namreč že v sedmem mesecu nosečnosti, ki jo je spretno skrivala in sladko skrivnost ohranjala zase. Kljub koronaletu sta se imela čudovito.»Imava se noro dobro. Lahko bi posnela dokumentarni film, kako delovati kot zdrava ekipa. Razdeliva si delo, vsak opravi svoj del v gospodinjstvu in poslu, potem pa nama ostanejo sprehodi in večeri. Super se imava, vsak dan raje.«Svojo ljubezen bosta zdaj okronala še z najlepšim darilom, ki ga lahko ponudi življenje, pravi Sara. Mi bodočemu očku in mamici seveda iskreno čestitamo in jima želimo veliko sreče in zdravja. Naj bo 2021. res tako čudovito, kot obljublja!