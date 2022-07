NEKAJ EKSPLOZIVNEGA

Fantovsko atrakcijo Booom! je navdihnil Jan Plestenjak

Mlada fantovska skupina, ki jo sestavljajo Matevž Derenda, Luka Cvetičanin in Patrik Mrak, navdušuje s svojim šarmom, nalezljivimi refreni in mladostno energijo. Mladeniči so nam v pogovoru zaupali, kako sami gledajo na fantovske skupine, ki so svetovno sceno osvajale pred dvema desetletjema, kdo jih navdihuje, ali jih oboževalke zalezujejo in kdo je predlagal ime njihove skupine.