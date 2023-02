V zadnjem mesecu so naredili na tisoče kilometrov, bili nerazdružljivi na stotine ur, kljub temu pa jih na srečo prav nobena preizkušnja ne izčrpa. »Kot ekipa smo močnejši, saj znamo držati skupaj,« sporočajo fantje, ki se že veselijo napornih tednov pred seboj. Fantje dobesedno žarijo od energije, četudi je za njimi več tednov divjega tempa. Konstrakta se je našemu novinarju Tomažu ter bralkam in bralcem revije Suzy zahvalila za lanskoletno podporo. Vanja Vardjan je užival ob spremljanju nastajanja posebne oddaje Misija Liverpool. Najprej so dva dneva snemali spot za pesem Carp...