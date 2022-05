Evrovizija po Evroviziji: Kdo so pravi zmagovalci?

Vsako leto je jasno, da nikoli ne bodo vsi zadovoljni z izbrano zmagovalno skladbo, in vedno se bo našel nekdo, ki bo oporekal, iskal izgovore, celo prikrojeval resnico, da bi lahko izpodbijal skupni seštevek glasov ljudstva in stroke. Ta je bil tokrat že več mesecev vnaprej znan, kajti vojna v Ukrajini je bila pomemben dejavnik pri končnem izidu. Zato so se tekmovalne ekipe oziroma delegacije in navzoči novinarji raje tolažili s tem, da bodo odmislili prvo mesto, saj je to že oddano državi z rumeno-modro zastavo. Domače razočaranje Če se je prve dni dvotedenskih priprav v Torinu o Ukrajin...