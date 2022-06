Čeprav je pristala na drugem mestu MasterChefa, nas je Evita navdušila s simpatičnostjo in energijo ascendenta v levu. Kot levinja se je namreč borila do konca in žarela pod žarometi, edina prepreka pa so bile njene črne misli in težave s samozaupanjem. Vse to kaže tudi astrološka karta. Za leve značilno samozavest ji namreč krni stelij Sonca z retrogradnim Merkurjem in Saturnom, ki kaže, da nenehno dvomi o svojih sposobnostih, obremenjuje se in razmišlja. Saturn jo po eni strani upočasnjuje, po drugi ga lahko ceni, ker jo prizemljuje. Kar štirje planeti in severni karmični vozel so namreč v ...