Eva najraje riše nasmeh Jerneja Tozona

Že pred časom je kot strela z jasnega odjeknila novica, da je srce najbolj zaželenega čuka oddano.je sicer nekaj časa molčal, potem pa je le na glas priznal, da ljubi svetlolaso, zagrizeno športnico in krajinsko arhitektko, ki pa je tudi odlična risarka in slikarka. Prav njen ponosni fant, ki s svojo Evo ravna kot s kraljico, pa je tudi njen najljubši model, saj ga je že nekajkrat upodobila. Svoje skice je pokazala tudi prijateljem, ki so nad njenim talentom tako navdušeni, da jo ves čas spodbujajo, naj nariše še koga. »Če imaš tako dober model, ni težko narisati dobre skice,« o svojem fantu pravi Eva in ob tem prizna, da najraje riše Jernejev nasmeh, ki je zanjo popoln.