Eva Mahkovic: Kot bi mi nekdo jemal zadnja leta mladosti

Ko so bila lani gledališča dva meseca povsem zaprta, je imela Eva Mahkovic precejšnjo krizo. Letos ji je bilo lažje, čeprav so večinoma ustvarjali interne premiere in spletne predstave. »Po drugi strani je letošnje celoletno omejevanje povzročilo drugačno letargijo, saj se zdi, kot bi bilo to zdaj novo življenje, na katero se moramo pač navaditi.« Seveda upa, da le ne bo tako, in zdaj, ko se ponovno obetajo predstave in premiera komedije Slamnik, ki jo bodo izvedli v Hali L56 v ljubljanski Šiški, že komaj čaka tudi polne(jše) dvorane. Neodposlana pisma Poleg dramaturškega dela veliko tudi pi...