Eva Hren v videospotu s svojim Hugsijem (Suzy)

Pred kratkim se je pevka Eva Hren povzpela na Nanos s prav posebnim razlogom. Tja se je s svojo ekipo odpravila snemat videospot za skladbo Kako zveni pomlad maestra Žige Pirnata. »Pihalo je, pihalo,« je priznala. Videti je bila, kot bi pohajala po Škotskem višavju, a tam ni bila sama, z njo je bil v ekipi namreč tudi njen sin Hugo oziroma furbasti Hugsi, kot mu sama hudomušno pravi. Mladenič je že od nekdaj njen največji oboževalec, ki je tudi velikanski ljubitelj glasbe.

Na Nanosu je uživala.

»Drugo leto se uči kitare in je zadevo že premišljeno uporabil poleti na ulici, kjer je s svojimi tremi pesmimi, ki jih je znal, lepo zaslužil za sladoled. Kaj enega, več! Samozavesten je glede glasbe in rad jo raziskuje. In to vsekakor zadošča,« je pred tremi leti povedala v intervjuju. Več kot očitno je fant po mami podedoval tudi talent za nastopanje in veselimo se še kakšnega sodelovanja med njima!