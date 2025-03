Eva Boto zaradi treme ni spala dva tedna (Suzy)

Simpatična Korošica se veseli prihajajočih tednov in pomladi, ko bo na številnih koncertih po vsej Sloveniji predstavila album Kjer najbolj gori, ki ga je izdala konec lanskega leta.

Eva nam je zaupala, da je imela pred začetkom nove koncertne sezone gromozansko tremo. »Zadnja dva tedna pred valentinovim koncertom skoraj nisem spala, kar so občutili tudi člani moje skupine,« se namuzne. Prizna, da se ji to pogosto dogaja, saj nikoli ne ve, kako se bodo poslušalci v živo odzvali na njene nove skladbe.

»To vprašanje se mi je porajalo pred koncertoma v Laškem in Kostanjevici. A na srečo sta bila oba fantastična, ljudje so napolnili mojo dušo in srce z energijo in petjem. Na začetku pesmi Ostani sem skoraj podlegla čustvom, komaj sem odpela do konca prvo kitico, tako zelo mi je šlo na jok. Ne vem, ali se bom kdaj navadila na ta občutek, a ker je tako pristen, naj dolgo traja,« je iskrena pevka, ki se že pripravlja na nastope ob dnevu žena v Železnikih in Pivki.