ZVEZDANINA MODROST

Estella kliče na pomoč: Orgazem doživim samo z dvema moškima

Draga Zvezdana! V teh težkih časih ti pišem o banalni težavi, ki se ji lahko smejiš, mene pa frustrira. S partnerjem živim lepo, nisva izgubila služb, oba delava od doma. Torej sva cele dneve skupaj, sicer vsak v svojem kotu. Da bova lahko toliko skupaj, si ne bi nikoli mislila, ker sva oba do vratu zakopana v posel in sva se prej videla bolj za vikende. Imava dovolj denarja, dober status, jaz tudi svojega psihoterapevta, pišem ti, ker me zanima tvoje mnenje. Mislim, da sem lepa ženska, imam sanjsko postavo, vsako jutro telovadim in dam veliko na lepoto. Že zjutraj se uredim, tudi doma sem seksi, mogoče bolj sproščeno, ampak v samostoječih nogavicah, perilo pa fukiš vedno in povsod. Moj partner je tudi doteran tip, športnik. Tako sva se našla dva, ki obožujeva seks. Seksava vsak dan, včasih tudi dva- do trikrat. Vse sva preizkusila, položaje, prakse, pogledala vse porniče. Zadnjič sem mu naredila večerjo, ki jo je pojedel in polizal z mene. Večkrat povabiva tudi tretjo osebo. Ko sta dva moška, no, takrat mi tudi edino pride, šele takrat doživim orgazem na polno. Zdaj pa se je nekaj zgodilo. Ni mi več do seksa. Zagabil se mi je, ko mi ga porine v usta, bi kar bruhala. Ne morem več! Sprašujem se, kakšen tip je moj moški, če lahko seksa ves čas. Ko ni bilo korone, sva seksala štiri- do petkrat na teden. Če je tako potenten, je seksal še drugje? Ko ga vprašam, se samo smeji. Počasi ga začenjam sovražiti. Kaj mi je? Estella