Erika Brajnik: Virus je posledica zlorabljanja Zemlje

NATUROPATINJA

Po hudih zdravstvenih preizkušnjah – kljub med nosečnostjo odkriti prirojeni srčni napaki je donosila, rodila in dojila zdravo deklico in prestala operacijo na odprtem srcu – je doštudirala sociologijo v Ljubljani in naturopatijo v Torinu. Danes kot predsednica slovenskih naturopatov in predstavnica svetovne naturopatske federacije WNF za Evropo v svojem centru v Ajdovščini pomaga ljudem odpraviti težave in stopiti na bolj zdravo življenjsko pot. Pravi, da je zdravje kar 80-odstotno pogojeno z našimi navadami, ter svetuje, kako se lahko zaščitimo in si olajšamo nevšečnosti v času korone.