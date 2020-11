Eni še čakajo, drugi že imajo najlepše darilo

Presrečna bodoča mamica in očka Lara Voler in Aljaž Goličnik

Lara iz Ansambla Šepet je o veseli novici prepevala že v polki Kako bi ti povedala.

Matic Viher, harmonikar Zaka pa ne, in njegova Lucija sta se razveselila dvojčkov.

Se spomnite polke z naslovom Kako bi ti povedala, ki jo je sredi poletja poslušalcem skupaj z videospotom ponudil Ansambel Šepet? Tistim, ki so pozorno prisluhnili besedilu, ni ušlo, da je pevkamed drugim zapela: »Dala najlepše ti bom darilo …« No, in zdaj je jasno, kakšno darilo je imela v mislih za svojega, basista Ansambla Šepet.Lara in Aljaž sta namreč razkrila, da ju je korona obdarila in bosta januarja zibala. Ker sta oba še mlada, pa je bil največji izziv, kako novico povedati njunim staršem, ki so tudi še mladi. Z Larino prijateljicosta prišli na idejo, da bi to naredili s torto.Ta je bila v prvi vrsti namenjena bodočemu očku Aljažu, ki je junija praznoval rojstni dan.»Takrat sva starše povabila v najljubšo kavarno. Ko so prišli, smo se nekaj časa pogovarjali, potem pa je na mizo končno prišlo sladko presenečenje – torta, ki je bila namenjena Aljažu. V nadaljevanju pa so iz nje poskakali še copatki, duda in bele vrtnice, kar je bilo presenečenje za najine starše. Za nekaj sekund je zavladala tišina, ko so dojeli, za kaj gre, pa smo začeli jokati in se smejati. Bilo je nepopisno lepo in zabavno,« nam je razkrila bodoča mamica Lara, ki ji je uspelo veselo novico skrivati vse do začetka novembra, ko končno ni mogla več skriti svojega trebuščka. »Zdaj oba z Aljažem komaj čakava, da bova starše spoznala tudi v vlogi dedkov in babic,« nam je še zaupala.Pred dobrim mesecem, natančneje 11. oktobra, pa je prvič postal očka Ptujčan, harmonikar skupine Zaka pa ne, ki se je z mamicorazveselil rojstva dvojčkov – sinain hčerkice, ki sta se povrhu vsega rodila točno na Lucijin 31. rojstni dan, kar pomeni, da se je mamica razveselila dvojnega darila. »Za veselo novico, da bova postala starša, pa sva izvedela februarja, na moj rojstni dan, takoj po pustnem rajanju na Ptuju,« nam je zaupal Matic. In dodal, da pri prvem pregledu zaradi izrednih razmer ni mogel biti navzoč.»Bil sem v avtu, ko me je Lucija poklicala in me najprej potolažila, da je vse v najlepšem redu. Takoj zatem pa, da bo najina sreča dvojna. Kar v avtu sem skočil v zrak in na glas rekel: O Marija, kakšno bo pa to?! Dejansko sva si dvojčkov želela oba in tudi imeni Matija in Sofija sva imela že izbrani,« nam je zaupal presrečni očka. In kako sta sporočila staršem, da bodo postali babice in dedki? »Novico sva jim razkrila pri nedeljskem kosilu in seveda so sledili solze nepopisne sreče in objemi,« nam je zaupal Matic. Zdaj sta Matija in Sofija stara dober mesec, vsi dvomi in skrbi, da mamica in očka česa ne bi zmogla, pa so bili povsem odveč.»Čarobni dnevi so polni ljubkovanja, tudi neprespanih noči je dejansko vedno manj. Čeprav je ta čas najlepši, pa že komaj čakamo, da nam bosta tudi kaj povedala«, se še razneži presrečni očka. Vsem želimo vse dobro tudi v uredništvu revije Suzy!