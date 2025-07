Energijsko podprite svoje ljubljenčke (Suzy)

Bioterapevt Marjan Ogorevc piše, da je lahko vzrok, da pes ni več povezan z energijskim kanalom – axis mundi, globok stres, če je bil večkrat preseljen, iztrgan iz okolja, obkrožen z nemirom. »Vse to poruši zaupanje in notranji red živali. Podobno se zgodi ob uporabi petard, agresiji drugih psov, nasilju v družini ali izgubi skrbnika. Pes izgubi notranjo orientacijo. Včasih postane celo energijski 'čistilec' – nase začne prevzemati čustvene obremenitve lastnikov. To pogosto vidimo pri otrocih, vse bolj tudi pri psih.

Bolj ranljive so stare, bolne in prestrašene živali. Tako ni nenavadno, da se bolni ali ljudje s psihičnimi stiskami v družbi psa bolje počutijo. Pes res prevzame del bremena nase na svojo škodo. Če to traja predolgo, se energijski sistem psa poruši, pride lahko do izgube povezave z morfogenetskim poljem. V redkih primerih se lahko na psa prilepi energijska entiteta, ki ga energijsko izčrpava. Veterinarska pomoč pogosto ni dovolj. Simptomi se umirijo, a se težave znova pojavijo.

Dokler se ne vzpostavita ravnovesje in ponovna povezava s poljem vrste, žival ostaja v stanju izgube in zmedenosti. Tak pes se tesno naveže na lastnika, ga noče zapustiti, postane posesiven, ker išče nadomestni vir energije, saj lastne povezave z virom nima več. Včasih postane nepredvidljiv, celo nevaren.

Zato moramo, če želimo res pozdraviti žival, razumeti celotno energijsko dinamiko, v kateri ta živi. Fizični simptomi so le posledica globljih energijskih vzrokov. Podobno kot bioterapevti osebo, ki išče pomoč, gledamo tudi v okolju, v katerem živi, je je enako treba pogledati bolnega psa. Povezave z axis mundi se lahko postavi tudi za psa. Pomembno je obenem odstraniti vzroke stresa iz njegovega okolja,« pravi.