Energijska terapevta: Ko presežeš svoja prepričanja, se lažje povezuješ z višjo zavestjo

Bojan Bone in Polona Anastassia Čepon marca začenjata Akademijo osebne rasti, v kateri ljudi vodita do preboja, višje vibracije in prebujanja duše. Ko odstranimo blokade, se namreč energija sprosti, da lahko napredujemo in posledično kreiramo drugačne stvari, pravita.

»Če želimo kaj spremeniti, moramo začeti pri omejujočih prepričanjih,« Bojan pojasni, zakaj sta preseganje teh s sestro in soterapevtko Polono, s katero skupaj delujeta v Svetu energij, postavila za glavni cilj v njuni Akademiji osebne rasti. »V času, ko ima vsak svojo resnico, ki se je drži kot klop, je to ključno, saj si z rigidnimi mnenji blokiramo pretok energije ter možnost, da bi nas informacije, ki bi jih sicer prejeli, kaj naučile. Prepričanja se nabirajo v naši podzavesti od časa v maternici do danes, vsak ima svoja, ki jih jemlje za sveta. Posledično živimo po njih in ostajamo v coni udobja, ker jih ne presežemo.

V sklopu Akademije bova ljudem pomagala, da jih prepoznajo, se odprejo, se poslovijo od njih in začnejo živeti tukaj in zdaj. Vse sta namreč misel in energija. Nič drugega ne obstaja,« pravi, Polona pa doda, da zakoreninjena prepričanja pogosto niso naša, lahko so tudi družinska ali zgodovinska kot karma iz preteklosti. »In kaj se zgodi, ko se to zapiše v naše celice in vsak naš najmanjši energijski delček? To postane del nas, našega življenja, in če te vsebine odstranimo, je podobno boleče, kot bi šli na operacijo, saj je tako fizične posege kot energijske izredno težko sprejeti in nas je tega strah,« pove Polona in doda, da se ljudje svojih prepričanj pretežno ne zavedajo, nato pa jih iz zgoraj navedenih razlogov in negotovosti ne morejo spustiti.

»Ko odstranimo vzorec, lahko namreč ostane prazen prostor in ne veš vnaprej, s čim se bo zapolnil,« pove in pojasni, da je težava tudi v tem, da ljudje marsičesa ne morejo preseči sami in nimajo podpore. »Ko stopamo z avtopilota, se pogosto ne zavedamo, da nas čaka trdo delo, da moraš iti najprej v rudnik, preden prideš na drugo stran k mavrici, da te bo bolelo pri 'ruvanju zoba'. Ljudje se ustrašijo, kajti duhovni razvoj se nikdar ne konča, dasiravno ti vsak spust navzdol prinese hitrejši nov vzpon in zalet,« pravi Bojan in nadaljuje: »A tisto, kar ponavljaš, se ti bo dogajalo, ker sami ustvarjamo svoje polje z besedami. Zato si moramo dopustiti možnost spremembe in drugačnega pogleda na svet in nase.«

Polona in Bojan. FOTO: Dejan Javornik

»Najprej se moramo naučiti zavedati se svojih prepričanj, prepoznati, ali so dobra ali slaba, naša ali od koga drugega, opredeliti, ali nam služijo. Čeprav so določena prepričanja slaba, nam vseeno ponujajo strukturo, brez katere ne znamo živeti in jo potrebujemo,« opozarja Polona in doda, da bodo na Akademiji ljudje začeli prepoznavati, čigavo zgodbo živijo, kdo so in kaj si resnično želijo. »Začeti moramo s sočutjem do sebe, premagati strah in priti v stik s svojim notranjim svetom.« Ob meditativnih in tehnikah povezovanja z dušo bosta udeležencem dajala energijsko podporo, nato pa jim pomagala odložiti bolečino in žalost. Pogovoru in vajam bo sledila meditacija, s katero se čistijo eterično dušno telo in stvari, ki pridejo na plan. Vodila jih bosta, da bodo spustili staro in se odprli novi energiji, ki podpira preobrazbo.

»Domača naloga bo nadzorovanje svojih misli, kajti vse, o čemer danes razmišljaš, jutri doživiš. Karkoli si izrekel zdaj, v tem trenutku, je že tu, že obstaja,« poudarja Bojan. »Ko bodo ljudje prišli do odgovorov in postali bolj zavestni, bodo avtomatično prepoznali, ali živijo svojo resnico ali zgodbo svojih staršev kot ideal, ki mu morajo zadostiti. Veliko ljudi namreč ne hodi po svoji poti, ampak se želijo nekomu dokazati in mu na nezaveden način posvetijo življenje,« opozarja Polona.

Programi, po katerih delujemo

»Da si zavesten pri svojih mislih, je izredno pomembno, saj z njimi nenehno utrjuješ svoj notranji program, da se še bolj močno zacementira in se ti ponavlja. Začetek spremembe je torej, da ne vtiskuješ več istih vsebin v nezavedno, ko enkrat dobiš uvid v to, kaj se dogaja. Ko v srcu začutiš, kaj je prav zate, sledi čiščenje stare energije in odpiranje novi. Sam si namreč stvarnik, ki ustvarja svoje življenje, in ko presežeš svoja prepričanja, se lažje povezuješ z višjo zavestjo,« pove Bojan.

»Pridobiš samozavest, lažje se odločaš, a hkrati veš, da nobena odločitev ni napačna, saj je treba tudi skreniti s poti in preizkušati 'obvoze', da ugotoviš, kaj si želiš in česa ne, uživati v napakah, saj so del procesa učenja,« pravi Polona, Bojan pa doda, da ni katastrofa nič, kar se nam zgodi, saj vse spodbuja našo rast.

Odklepanje kanalov

Že med pogovorom bosta ljudem aktivno odklepala kanale. Udeležence bosta vodila do uvidov in jih energijsko podprla, da jih bodo pripravljeni slišati. »Na vsaki delavnici bodo pogovoru sledile vaje, aktivno odpiranje, branje avre, uvid, čiščenje, meditacija. Delali bomo tudi z zdravilnimi glasbili, ki še močneje čistijo dušo, razbijajo strukture iz podzavesti, entitete, negativne energije – s tibetanskimi skledami, kristalnimi posodami, harfo, gongi pod vodstvom Nine Zupan,« pojasni Polona.

Vse skupaj bo potekalo v Zdravilnem gaju Tunjice, kjer so že same po sebi višje energije, saj so na tem kraju delovali keltski svečeniki in je prežet s šamansko energijo, podprt z energijsko mrežo. Program, ki se bo odvijal ob petkih od 4. 3. do 15. 4., bo sicer predstavljal prvi sklop Akademije osebne rasti, nadaljevanje sledi jeseni.

Preseganje omejitev

»V času, ko so ljudje razdeljeni, se še bolj vidi, kje imajo težave,« pravi Polona.

Bojan nadaljuje: »V zadnjih letih so sicer nekateri zelo napredovali, drugi pa nazadovali. Sam korono dojemam kot virus ljubezni. Odlično je, da nas je osamil, saj smo imeli tako čas razmišljati o sebi. Prej smo živeli prek sebe, zdaj pa smo se ustavili in prisluhnili, kaj nam sporočajo energije.« Tistim, ki zbolijo, svetuje, naj bodo čim manj v strahu, ostanejo v svojem polju, vedo, da potrebujejo počitek in je bolezen prišla z namenom, naj jo sprejmejo in ostanejo umirjeni. »Pošiljajte ljubezen vsem delom sebe in razumite, da je to v višje dobro,« poziva.

O trenutnem družbenem trku dveh polov različnih prepričanj pravita, da so problem nasprotja, delitve česarkoli na črno in belo, namesto da bi sprejeli, da karkoli samo je. »Če čutiš, da je nekaj dobro zate, tako tudi je. To je tvoja resnica. Če si pri tem jezen na druge, gre za obsojanje. Pri tem se vključiš v polje tistega, ki ga obsojaš, očitano pa postane tudi tvoj problem, saj se sprožita projekcija in identifikacija,« pravi Bojan in doda, da bi se morali, preden obsojamo, vprašati, kaj je narobe v našem notranjem svetu, da smo na nekoga jezni. Tega namreč nimamo počiščenega pri sebi. »Ko odstranimo blokade, se energija sprosti, človek lahko napreduje, posledično pa kreira druge stvari. Ker je drugačen, pa prihajajo v njegovo življenje druge stvari,« zaključi.