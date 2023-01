Energija pozimi: juha je kraljica

V ledvicah je shranjena naša življenjska energija, odgovorne so za uravnavo hormonov, ščitnice, zdravje kosti, kostnega mozga, možganov, sluha, mehurja, las, zob in seveda naših reproduktivnih organov. Poleg tega so organ pomlajevanja (ali staranja!), dobrega počutja, plodnosti in ustvarjalnosti. Od ledvične energije je odvisno, ali bomo zadane si projekte lahko izpeljali ali ne. Za kreacijo potrebujemo dovolj energije, ledvice pa so baterije, v njih je zaloga naše energije. Hranimo se s hrano in čustvi, zato je pomembno, da se umirimo, gremo globlje vase, damo telesu čas in potreben počitek ...