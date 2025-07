Energična Alenka Resinovič - Reza: Moje novo življenje (Suzy)

Mama treh odraslih otrok in babica petih vnukov je bila radijska in televizijska voditeljica, vremenarka, podala se je v kmetijstvo, kulinariko, zadnje desetletje je turistična vodnica. Zelo obiskane so tudi njene kulinarične delavnice, ki jih pripravlja z najstarejšim sinom Luko.

»Od nekdaj sem bila dinamična, aktivna in polna energije. Zato me ni bilo nikoli strah stopiti v neznano in se lotiti stvari, ki so me zanimale. Na radiu in televiziji sem preživela čudovita leta, na katera imam nepozabne spomine, tako na sodelavce kot projekte. A v določenem trenutku sem potrebovala odklop od medijev in si želela nadaljevati življenje drugače. In če si človek, ki ne zdrži dolgo pri miru, hitro najdeš kaj novega in zanimivega. Tako sem potem pristala v kulinariki in pridelovanju česna, v katerega sem vpela vso družino. Začeli smo s 25 kilogrami, po sedmih letih smo ga pridelali več kot tono. Pot do tega je bila zahtevna in polna učenja. Med drugim sem morala opraviti izpit za kmeta. S česnom je bilo ogromno dela, a tudi zadovoljstva, ko pobiraš pridelke svojih rok. Spomnim se, kako smo sušili česen vrhunske kakovosti, ki smo ga pridelali na enajstih njivah: bil je povsod po hiši, celo v dnevni sobi,« se muza Reza, ki je ob obilici pridelka na 'hišni sestanek' povabila starše in vse otroke in jih vprašala, ali bi z njim nadaljevali do dveh ton.

Pogumna generalica brez vojske

»Hitro so mi odvrnili, da ne, da je preveč dela. Mama mi je dejala, da sem generalica brez vojske. Vedno sem se zanašala na pomoč najbližjih, tudi ko bi bilo bolj smiselno angažirati koga drugega. A takšna sem: trmasta in vztrajna, karkoli si zadam, izpeljem. Zlepa ali zgrda,« pove Reza, ki si je po letih kmetijstva zaželela novih izzivov. In ker jo mama pozna najbolje, je hčerki predlagala, naj gre za turistično vodnico.

Dolga leta se je posvečala pridelovanju česna.

»Sprva sem bila začudena, saj nisem imela s tem nobenih izkušenj. Mama me je hitro potolažila, da tudi o vremenu nisem ničesar vedela, a sem s tem naredila kariero. Rekla sem si, zakaj pa ne. Rada se učim, vendar je bil izpit za vodiča precejšen zalogaj. Dvakrat sem 'padla', preden sem se naučila zgodovino, geografijo, geologijo, osnove prava in še kopico drugih stvari. Glede na to, da sem študirala računalništvo in informatiko, se mi je tisto v primerjavi s tem zdelo mačji kašelj,« pripoveduje Reza, ki se je nato povezala z nekaj agencijami in ugotovila, da ji je vodenje turistov pisano na kožo.

Uživa med turisti

»Vodiš skupino, ki jo spoznaš tisto jutro. Treba se je hitro povezati z njimi in pridobiti njihovo pozornost. Zanimivosti o Sloveniji jim poskušam prikazati skozi zgodbe, nikoli ne utrujam z naštevanjem dolgočasnih podatkov. Že na začetku jim povem tudi, da o politiki ne bomo razpravljali. Slovenijo jim pokažem na svoj način: pričaram vedno zanimivo turo, polno doživetij, ki si jih za vedno zapomnijo. Največkrat vodim Američane. Ne zanimajo jih samo znamenitosti, temveč se čudijo tudi našemu odličnemu sadju in zelenjavi, saj mnogi živijo v mestih in nimajo priložnosti doživeti dela na kmetiji. In ko lahko sami nekaj utrgajo in poskusijo, si to za vedno zapomnijo, nam pa je samoumevno,« razlaga Reza, ki se ji je leta 2020 s korono življenje v hipu postavilo na glavo. Ostala je brez prihodkov. Enako tudi eden od njenih treh otrok – sin Luka.

Zakladnica novih idej

»Ostali smo doma in hitro je bilo treba reagirati, kaj bomo počeli, da ne bomo lačni. Že prej sem veliko kuhala, tako sem začela kuhati enolončnice, pasulje, cmoke, štruklje, otroci so to razvažali, kmalu pa so začeli k nam hoditi ljudje. Imeli smo podjetje, registrirano za vse, povezano s prehrano, tako je nastal nov posel – prenašanje znanja kuhanja na druge. Začela sem prirejati kulinarične delavnice za tujce. Zelo uživajo v izdelavi potice, štrukljev, polente, letos bomo verjetno delali tudi klobase,« razlaga Reza, ki živi nadvse polno in dinamično. Spretno krmari med vodenjem in delavnicami, vse to pa počne z nalezljivo dobro voljo in nasmehom. Energije ji ne manjka in ponosna je na svoje tri otroke in vnuke.

Njene delavnice štrukljev so zelo obiskane.

Reza in njen sin Luka odlično sodelujeta. Ona z veseljem Američanom razkaže lepote Slovenije in jim pripravi še kulinarično delavnico.

Reza je z leti postala odlična kuharica.