En vikend, tri poroke (Suzy)

Igralka in pevka Hailee Steinfeld je na zadnji majski dan obljubila večno zvestobo igralcu ameriškega nogometa Joshu Allenu, s katerim sta skupaj dve leti. Do oltarja jo je popeljal njen oče Peter, ki je osebni trener. Mladoporočenca, ki še nimata trideset let, sta se poročila na luksuzni poroki v kalifornijski Venturi.

Hailee in Josh sta bila široko nasmejana.

Isti dan je pred matičarja stopil igralec Jack Wagner, ki ga poznamo iz številnih žajfnic, med drugim Melrose Place in Splošna bolnišnica. Na snemanju slednje je 65-letnik spoznal tri leta mlajšo Michelle Wolf. Za oba je to drugi zakon, njuna otroka sta jima seveda pomagala slaviti ljubezen.

Hailee je do oltarja popeljal oče.

Dan prej je po dobrih šestih letih zaroke kanadski pevec Robin Thicke v drugo dahnil usodni da, za katerega upa, da bo tokrat res večen. Tridesetletna manekenka April Love Geary je po treh otrocih in dveh snubitvah skočila v zakon v romantičnem okolju ob mehiški obali, ki ga je nudilo mesto Cabo San Lucas. Oseminštiridesetletni ženin ima iz prvega zakona s Paulo Patton še petnajstletnega sina.