En večer, dve zabavi (FOTO)

Sezona podeljevanja filmskih nagrad se nadaljuje! Preteklo nedeljo so podelili nagrade BAFTA in skoraj več časa posvetili političnim razmeram in izjavam kot blišču in nagradam.

Na slednji prireditvi je namreč voditeljska vloga pripadla po novem vitki Rebel Wilson, ki je Putinu pokazala sredinec, gledalcem pa svoj novi (morda začasni?) tatu Daniela Craiga, rekoč, da je ona naslednji James Bond, in napadla avtorico J. K. Rowling zaradi njenih izjav glede transspolnosti.

Kanadski 'princ' Joshua Jackson je s svojo jamajško-britansko kraljico barv Jodie Turner-Smith na podelitvi nagrad Critics Choice pritegnil vse poglede.

Pred podelitvijo so zvezdniško smetano celo opozorili, naj se izogiba ekstravagantnim oblekam z mislijo na vojno v Ukrajini, in neuradni glasovi so šepetali, da so se zelo bali, da bi jih doletela kakšna podobna oprava, kot je bila obleka iz mesa, ki jo je nekoč na podelitvi nagrad MTV VMA nosila Lady Gaga. Zato so bile obleke malce bolj dolgočasne, a nekaterim je vseeno uspelo ujeti val elegance.

Hkrati so čez lužo v Los Angelesu podelili tudi nagrade Critics Choice, ki pa so potekale veliko bolj mirno in do Hollywooda prijazno, tam sta največ kipcev odnesla film The Power Of The Dog in nadaljevanka Nasledstvo. Za vas pa smo raje zbrali nekaj najbolj zanimivih parov večera na obeh koncih sveta.

V Los Angelesu sta se v srebrnih opravah po preprogi sprehodili tudi sestri Serena in Venus Williams.