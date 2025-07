Emily Blunt in John Krasinski: 15 let sreče za hollywoodska ljubljenca (Suzy)

Ko sta se Emily Blunt in John Krasinski leta 2008 spoznala, so med njima takoj preskočile iskrice. Predstavil ju je skupni prijatelj v restavraciji in igralec se je zaljubil na prvi pogled. V resnici je priznal, da je že pred tem skoraj obsedeno gledal Hudičevko v Pradi, v kateri je igralka nastopila. Pogledal naj bi ga kar 75-krat. »Imam srečo, da je ostala z mano in se ni zavedala, da se je v resnici poročila s svojim zasledovalcem!« se je šalil. Emily ni bila takoj navdušena nad njim. »Pravzaprav nisem hotela resnega razmerja, a ko sem spoznala Johna, sem vedela, da je to to.«

To poletje praznujeta 15. obletnico poroke.

Njuna ljubezen se je odvijala hitro, prvi zmenek sta imela kar pri njem in naročila pico. Leto dni pozneje jo je zaprosil in 10. julija 2010 sta si obljubila večno zvestobo. Poročila sta se na posestvuob jezeru Como v Italiji. Na intimni slovesnosti so bili samo bližnji prijatelji in družina, igralka je oblekla obleko s podpisom Marchesa, narejeno samo zanjo. Danes je njuno razmerje iz leta v leto trdnejše, druži ju vzajemno občudovanje in podoben smisel za humor. V intervjujih pogosto govorita, da sta največja oboževalca drug drugega. »Srečanje z njo mi je resnično spremenilo življenje,« je nekoč dejal Krasinski. »Zaradi nje sem boljši v vsem.« Tudi ona meni podobno: »Ko čutim njegovo podporo, se počutim nepremagljiva.« Par ima dve hčerki:, rojeno leta 2014, in, ki je sledila dve leti pozneje. Zasebnost skrbno varujeta.

Tudi na poklicnem področju zelo dobro sodelujeta, kritike in občinstvo sta navdušila s filmom Tiho mesto in njegovim nadaljevanjem, oba je režiral Krasinski, oba sta v njiju tudi igrala. V napetem postapokaliptičnem svetu sta zelo lepo prikazala kemijo, ki jo imata v resničnem življenju.

Vsak prosti trenutek že od nekdaj preživljata skupaj.

Na rdeči preprogi vedno pritegneta poglede.