V upanju, da si bo nekoč le premislil in se iz voditelja prelevil v tekmovalca, so si na nacionalni RTV pošteno oddahnili. Dobili so suverenega predstavnika, ki cilja zelo visoko. Celo na zmago. Klemen Slakonja je mož neštetih talentov. Igra, vodi, poje, pleše, imitira in verjetno skriva v sebi še kakšen presežek. Doslej nas je navduševal s preoblekami v znane domače in tuje zvezde. Ko je upodobil ruskega predsednika Putina, je završalo. »Ta tip mora na Evrovizijo,« so si sledili komentarji. Zmagovalec, ki je prepričan, da lahko Slovenijo pripelje na sam evrovizijski vrh. Uresničene sanje ...