Izbor slovenskega predstavnika na Pesmi Evrovizije vsako leto buri duhove. V slabih treh desetletjih se je na odru zvrstilo ogromno nastopajočih, zamenjali so se različni voditelji, pred kamerami in predvsem, ko so te ugasnile, pa ni manjkalo trenutkov, ki so se dobro vtisnili v spomin. To so le nekateri izmed mnogih pripetljajev in zanimivosti televizijskega dogodka, ki gledalke in gledalce za en večer spremeni v glasbene (in modne) kritike. Sočne kletvice Jožetu Kontrecu, članu skupine Langa, ki je leta 2009 skupaj z Manco Špik osvojila največ glasov občinstva, vendar ji strokovna komisij...