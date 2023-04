Elon Musk je rojen s Soncem in Merkurjem v raku, zato bi na prvi pogled rekli, da je čustven, sočuten družinski človek – lahko sicer trmast, zamerljiv, občutljiv in kuha mulo, a vseeno nežen in razumevajoč. Toda ker oba planeta kvadrira nemirni, uporniški Uran, planet, ki ga povezujemo s hladnostjo, samostojnostjo, odmaknjenostjo, potrebo po svobodi, impulzivnostjo, je resnična slika drugačna. Vse to se sicer odraža v njegovem kaotičnem zasebnem življenju, a bolj skrb vzbujajoče je, da Uran povezujemo tudi z napredkom, modernostjo, inovacijami, genialnostjo, tehnologijo. Rojstna karta Elona M...