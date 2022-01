ROŠADE NA RTV

Elen Batista Štader o presenetljivi odpovedi: Zadelo me je kot strela z jasnega!

Dolga leta je bila zaščitni obraz Dnevnika TV Slovenija. Prijazna, profesionalna in kredibilna je nedvomno ljubljenka gledalcev, tudi 'slabe' novice jim zna povedati človeško in sočutno. Zato je bilo toliko večje presenečenje, da je od nedavnega ni več v ekipi Dnevnika. »Vodstvo se je odločilo, da me premesti na TV Koper. S tem predhodno nisem bila seznanjena, z mano se ni nihče pogovoril. Ozadja ne poznam,« pove simpatična Primorka. Posebej za Suzy je razkrila, kaj bo počela v prihodnje.