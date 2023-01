Nič ni večno, in kot kaže, tudi mnoge velike ljubezni, ki so bile vsaj na začetku tako videti, ne. Na slovenski estradi se je že po dobrem letu zakona ločilo kar nekaj znanih Slovencev in Slovenk. Solze sreče in strto srce Devetnajstega junija 2021 sta si Saša Lendero in Miha Hercog pred 120 svati obljubila večno zvestobo. Ženin je bil ob pogledu na prelepo nevesto tako ganjen, da je celo zajokal, in videti je bilo, da bo njuna ljubezenska pravljica trajala do konca njunih dni. Temelji dve desetletji dolgega razmerja so se zamajali kmalu po poroki. Sašino potovanje na Zanzibar, kamor se je s...