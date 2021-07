Eksplozivne Dinamitke raznesle Križanke

Pa naj še kdo reče, da so dame nekaj po petdesetem za v staro šaro! Nasprotno, tako polne energije in ustvarjalnosti so, da se zlahka postavijo ob bok tudi več kot pol mlajšim od sebe. Tri prijateljice, Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko in Damjana Golavšek, ki so pet let navduševale v muzikalu Mamma Mia ter odigrale na stotine ponovitev, ki si jih je ogledalo več kot 150.000 ljudi, so spet združile moči.



Tokrat kot energične, duhovite in nepozabne Dinamitke. Medse so povabile še starega znanca iz Mamma Mie Marjana Buniča in nastala je zabavna pevsko-plesna predstava, ki na na noge spravi staro in mlado. V Križankah je tako nedavno hitro zmanjkalo sedežev za vse, ki so si želeli dobro uro in pol glasbe in smeha, presrečne pa so bile tudi prijateljice, ki so še dolgo v noč prejemale čestitke. Tisti, ki so tokrat zamudili predstavo, bodo imeli novo priložnost za ogled predstave že čez malo manj kot mesec dni.

