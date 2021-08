Eksperiment Zale Đurić: takšna bi bila, če bi bila moški

Igra spolov postreže z zelo zanimivimi rezultati in tudi mlada igralka Zala Đurić je zadovoljila svojo radovednost. S pomočjo telefonske aplikacije se je prelevila v resnega bradača in nas izzvala, da pomislimo, ali je bolj podobna slavnemu bosanskemu pevcu Božu Vreči ali svojemu očetu Đuru. Večina se je strinjala, da je izrezan foter, ona pa se je neizmerno zabavala in ugotovila, da postati moški sploh ni tako težko. Z nekaj kliki si poln tetovaž, obraz pa ti prekrijejo ščetinasti izrastki. Seveda je to le v virtualnem svetu, precej drugače bi bilo, če bi morala svoj testosteron krotiti v vsakdanjem življenju. Lahko pa ob pogledu na fotografije ugotovimo, da bi bila prav čeden in prepričljiv zapeljivec, le čipkasto opravo bi morala zamenjati s tipično švic majico.



