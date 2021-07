Starši so ga sicer pripravljali tudi na drugačen scenarij, a je pred dnevi le postal najsrečnejši bratec deklice. Iz zanesljivih virov smo izvedeli podrobnosti o porodu, ki je minil brez zapletov, četudi je ljubka Marina pohitela na svet. Tanja je imela rok drugega poroda v nedeljo, 25. julija, a se je deklici očitno mudilo v novo družino. Mamica je čutila, da se bo vse skupaj zgodilo prej, zato se je v miru, podobno kot prvič, pripravila na odhod v porodnišnico. Popadki, ki so napovedovali porod, so se začeli v petek, 16., vendar še niso bili tako intenzivni in pogosti. Vse skupaj se je stop...