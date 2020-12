Ekskluzivno! Magnificova spoved: Z župniki imam veliko skupnega

Lanski tradicionalni koncert je poskrbel za duhovno rast, boljši jutri in odpiranje čaker, kot bi ga Magnifico vizionarsko zastavil in predvidel, da bomo vse to še kako potrebovali. Zdaj nas nagovarja z intimo. Če ne more Mohamed h gori, se bo morala gora premakniti k Mohamedu. In tako se bo s pomočjo tehnologije ter domiselnosti na božični večer znašel v tisočerih dnevnih sobah po Sloveniji. Magnifico nas vedno znova navdušuje in potrjuje sloves najbolj izvirnega, pogumnega, duhovitega glasbenika, ki zna zaviti pomembna sporočila s pentljo samoironije in nam jih tako še bolj približati. Ne samo v Stožicah, tudi pri spletnih ...