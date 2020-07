Edo Murić je oddan!

V začetku poletja so športniki končno malo prosti in ta čas mnogi radi izkoristijo za poroke. Košarkar Cedevite Olimpije in reprezentant Edo Murić se je odločil prvo julijsko soboto uradno obljubiti zvestobo svoji Nini Tatalović, s katero sta se pred skoraj šestimi leti zaljubila na zabavi, ko je podpisal pogodbo za igranje v tujini.



Tam je bila tudi Nina s prijateljicami. Kljub temu da se pred odhodom v Beograd ni želel zaljubiti, se je zgodilo ravno to. Ker je bila stara komaj 20 let, je šel k njenim staršem in jih prosil, naj dovolijo začetek zveze in selitev v Beograd, Nina pa jim je morala obljubiti, da bo dokončala študij.



To ji je uspelo, četudi sta pred enim letom dobila sina Kana. Zdaj sta se odločila za še en korak in uradno potrdila svojo zvezo. Zabava za sorodnike in prijatelje je trajala dolgo v noč, čestitke so deževale, Edo pa si želi, da mu bi bilo vedno tako lepo, kot mu je zdaj, in da Kan ne bi ostal edinec.