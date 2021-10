Žareča Zvezdana Mlakar

Že pri šestnajstih je Zvezdana Mlakar žarela od neponovljive lepote, ki bi se je razveselili v marsikateri tuji modni hiši, pri nas pa ji je izrazit videz kvečjemu prinašal zavist in opazke. Zelo zgodaj se je morala spopasti s tem, kar jo je le utrdilo. Ko je med brskanjem po albumu naletela na črno-belo fotografijo, so se ji pred očmi narisali prizori iz srednješolskih časov.

»Takrat še nisem vedela, kako lepo se je učiti, kako dobro je vedeti. Gledala sem naravnost, saj se še ničesar nisem bala in sem premikala meje. Potem me je življenje popeljalo v svoj vrtinec in največjo škodo sem si naredila, ko sem drugim verjela, da ne znam, ne zmorem, da vse delam narobe. Verjela sem jim, čeprav sem istočasno doživljala uspehe in aplavze. Takrat sicer nisem vedela, zakaj sem nasedala besedam, da nisem dovolj dobra, zato pa sem danes toliko bolj prepričana o sebi,« nam je zaupala ob obujanju spominov na rano mladost.