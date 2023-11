Edina nevesta legendarnega Elvisa Presleya (Suzy)

Vedno si je želela biti glavna v njegovem življenju, a ji ni to nikoli povsem uspelo. Čeprav je bila edina, ki mu je nataknila poročni prstan, je bila Priscilla Wagner (pozneje Beaulieu, ko se je njena mama v drugo poročila) vedno le stranski lik v velikem, pompoznem življenju Elvisa Presleyja. Naposled je le dočakala film, ki so ga posneli po njeni zgodbi, v katerem je glavna oseba, čeprav so jo v stranskih upodobile že številne igralke.

Cailee Spaeny

Petindvajsetletna ameriška igralka, ki jo upodablja v filmu Priscilla, ki ga bodo pri nas (pred)premierno prikazali na Liffu, je za vlogo že prejela nagrado na beneškem filmskem festivalu. Film je posnet po Priscillini knjigi Elvis in jaz, režirala ga je Sofia Coppola.

Elvisovo edinko, pokojno Liso Marie, je močno skrbelo, da bo film očrnil njenega očeta, saj je njena mama v Gracelandu pristala še kot najstnica. Preden je Priscilla postala družinska matriarhinja, je bila namreč sramežljivo dekle, ki ni bilo kos svetu, v katerem se je znašlo. Caileejino uprizoritev je zdaj pohvalila sama nekdanja žena kralja rokenrola, ki je sodelovala kot producentka, kar si mladenka šteje v veliko čast.

Cailee Spaeny

Olivia DeJonge

V veličastnem filmu Elvis, ki smo ga lani gledali na filmskih platnih, so se igralci tako dobro odrezali, da je Priscilla sama rekla, da si želi, da bi ga lahko videl veliki zvezdnik. »Popoln je!« je dejala. Cenila je, da je bila Olivia pozorna na to, da je njeno vlogo odigrala kot nežno dekle, ki je včasih tudi pokazalo svojo moč.

Olivia DeJonge

Ashley Greene

Mini serija The Shangri La Suite govori o paru serijskih morilcev, ki se leta 1974 odpravita na pot po ZDA, da bi ubila Elvisa. Igrala jo je zvezdnica filmov Somrak, Elvisa je ob njej upodobil Ron Livingston.

Ashley Greene

Antonia Barnath

V še eni mini seriji Elvis iz leta 2005 ste si najbrž bolje zapomnili Elvisa v podobi Jonathana Rhysa Myersa, nadaljevanka je upodobila njegovo življenje od srednje šole do mednarodne slave. Priscilla je bila v upodobitvi stranski lik.

Season Hubley

Ob Kurtu Russellu je bila v televizijskem filmu leta 1979 prikazana prvič, poročali so, da je Priscilla prejela takratnih 50 tisoč dolarjev, da je pregledala scenarij in poskrbela, da v njem ni bilo nepravilnosti.