Dvorec v oblakih: to je Rihannin nov dom (FOTO)

Superzvezdnica si je tako omislila 860 kvadratnih metrov velik dom, ki mu pravijo dvorec v oblakih, v isti stavbi, kjer ima že v lasti manjše stanovanje. Ta dvorec ji nudi štiri spalnice, šest in pol kopalnic v štiridesetem nadstropju, vse je obdano z okni od stropa do tal. V njem je veličastna dnevna soba, manjša kinodvorana, soba za biljard in kuhinja z dvema otokoma in najboljšimi gospodinjskimi aparati. Zvezdnica ima na voljo tudi zunanji bazen, bujni vrt in celo restavracijo.

Dnevna soba je kot nalašč za velika družinska druženja, kakršna so pri Rihanni pogosta.

Tu je prostor za bilijard in na drugi strani miza za namizni tenis.

Glavna spalnica ima zaobljena okna, skozi katera se odpira pogled na Los Angeles.

Iz nekaterih sob je prost dostop na balkon. Stavba ima podzemno garažo, 24-urno varovanje in concierga, ki skrbi za goste.

Prostora je dovolj tudi za goste.

V stanovanju je seveda prostor za pisarno.

V kuhinji se bohotijo pulti iz belega marmorja.