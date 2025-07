Dvojno veselje Maje Blagovič: sinova magistrirala v tujini (Suzy)

Igralka Maja Blagovič, članica Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, je enako kot na dosežke v gledališču in na televiziji ponosna na svoja dvojčka Urbana in Jakoba. »Z njima je bilo veliko dela, saj sva bila z možem Lalijem (Vladimir Jurc) za vse večino sama, ker v bližini nisva imela babic. Kljub temu sta fanta zrasla in sta že dolgo samostojna. Urban, ki si je že od nekdaj želel v Veliko Britanijo, je najprej diplomiral na Hofstra University v Londonu, za leto dni odšel v New York, zdaj je magistriral iz trajnostnega razvoja in ostaja v Londonu,« pove ponosna mama, ki bo skupaj z možem kmalu spet pakirala kovčke.

Foto: osebni arhiv

Tokrat za Nizozemsko, kjer je drugi sin Jakob najprej diplomiral na prestižni Minerva Fine Arts Academy v Groningenu, zdaj pa še magistriral in sledi podelitev magisterijev. »Vmes pa sva bila z Lalijem v Skopju, kjer sva naredila odlično predstavo v Teatru Komedija. V makedonski prestolnici sva bila kar dva meseca. On je režiral predstavo, jaz sem bila tudi kostumografinja in še kaj,« se smeji Maja, ki jo čaka delovno poletje. V njenem zavodu Our-Labyrinth bo namreč zelo živahno.