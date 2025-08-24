SREČNEŽ

Dvojno praznovanje Mihe Novaka in Lee Slapar (Suzy)

V teh dneh sta skupaj praznovala okroglo obletnico – oba sta dopolnila trideset let.
Fotografija: Slavljenca sta skupaj zarezala v torto.
Slavljenca sta skupaj zarezala v torto.

Član skupine Čuki Miha Novak živi svoje sanje. Zadnji dve leti sta zanj polni velikih življenjskih prelomnic, za katere je neizmerno hvaležen. Avgusta 2023 se mu je rodila hči, in čeprav o zasebnosti zelo nerad govori, je nekaj mesecev po njenem rojstvu povedal, da ga je ta trenutek še bolj zbližal s srčno izbranko Leo Slapar. Julija lani si je par obljubil večno zvestobo in s poroko sta svoji ljubezenski zgodbi dodala piko na i.

Poletje je očitno čas, ko družinica proslavlja kakšen velik dogodek, in tudi to leto ni izjema. Miha in Lea sta namreč v teh dneh skupaj praznovala okroglo obletnico – oba sta dopolnila trideset let. Ob tej priložnosti so jima čestitali številni prijatelji in glasbeniki, čuk pa je skromno objavil le dva utrinka z najlepšega praznovanja, ki ga je kdaj doživel.

Nasmejani Miha je penino odprl kot pravi profesionalec.
Nasmejani Miha je penino odprl kot pravi profesionalec.

Tragedija v slovenskih gorah: 47-letniku niso več mogli pomagati
Še en incident na Hrvaškem: štirje slovenski državljani poškodovani
»Podjetnik« (28) avtomobile najel na lizing, jih preprodajal in »zaslužil« 188.000 evrov, a to je šele začetek
Del Slovenije danes popoldne stresel potres

Komentarji:

