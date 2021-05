Dvojna sreča na Maldivih

Nina je prelepa nosečnica.

Nekdanji slovenski deskar, ki je moral zaradi poškodb predčasno končati obetavno športno kariero, se te dni počuti kot v sedmih nebesih. Štiriindvajsetletnik se je namreč kar na instagramu pohvalil, da je na rajskih Maldivih s svojo srčno izbrankoskočil v zakonski jarem. Novopečena mož in žena pa svojih prijateljev in sledilcev nista presenetila le s poročnimi fotografijami s plaže, kjer sta si obljubila večno zvestobo. Marsikdo namreč ni vedel, da Nina poleg tega pod srcem nosi njunega prvega otroka. »Poročila sem se z ljubeznijo svojega življenja, svojo sorodno dušo in najboljšim prijateljem, očetom najinega otroka in najbolj čudovitim človekom, kar sem jih spoznala. Vznemirjena sem, da bom s tabo raziskovala svet in preživela življenje,« je po poroki ob čudovitih posnetkih, ki so nastali na drugem koncu sveta, zapisala navdušena nevesta.